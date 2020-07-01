Казань, , 19:37 — REGNUM По данным Центризбиркома РТ, на УИК №114, в котором при проведении общероссийского голосования используются комплексы обработки избирательных бюллетеней — КОИБ-2017, произошла нештатная ситуация — задымление КОИБ в результате короткого замыкания. По информации председателя УИК №114, никто из присутствующих на участке для голосования не пострадал, сохранена вся документация по общероссийскому голосованию.

Для продолжения дальнейшего голосования участковой избирательной комиссией принято решение о переходе на голосование с использованием стационарного ящика для голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГАС «Выборы» на 15 часов 1 июля, в Татарии проголосовали по поправкам к Конституции РФ 2 244 302 человека, что составляет 76,19% включенных в списки для голосования.

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