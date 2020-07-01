Рим, , 19:19 — REGNUM

По данным на вечер среды, 1 июля, в Италии умерли 34 788 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 21 (днем ранее — на 23), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 190 717 человек, за день этот показатель увеличился на 469 (днем ранее — на 1052).

Число подтвержденных носителей выросло на 187 (днем ранее — на 142). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 240 760. В настоящее время заражены 15 255 человек — на 308 меньше, чем днем ранее.

Показатели количества умерших за сутки и количества новых подтвержденных носителей вируса вернулись к уровню конца февраля 2020 года.