Кейптаун, , 19:13 — REGNUM Общее количество выявленных на Африканском континенте подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило 400 тысяч. Об этом 1 июля сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, на сегодняшний день в Африке выявлено 403 692 случая заражения SARS-CoV-2. Также сообщается, что в настоящее время на континенте 10 126 пациентов скончались от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали ЮАР (151 209 зараженных) и Египет (68 311).

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения сообщили, что за истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 137 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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