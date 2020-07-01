Москва, , 19:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о своих сомнениях по поводу вероятности второй волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1 июля он сообщил во время общения с жителями столицы в парке «Филатов луг».

«Три месяца такого (роста заболеваний не было), эта ситуация была только в начале апреля. Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна», — отметил градоначальник.

Собянин также добавил, что могут небольшие всплески инфекции в будущем, но они серьезно не повлияют на ситуацию.

Напомним, по последним данным число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 611. С 6 апреля данный показатель был самым низким.