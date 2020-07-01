Оренбург, , 18:43 — REGNUM В южной части Оренбурга работы строительства парка начнутся по плану. Об этом заявили в мэрии после того, как в интернете появилось видеобращение жителей микрорайона к Владимиру Путину.

Чиновники подчеркнули, что в администрации города Оренбурга состоялось совещание рабочей группы по строительству парка в Южном. По итогам встречи было подготовлено и направлено письмо о перенесении сроков подачи документов по строительству данного парка в Минстрой Оренбургской области. Дизайн-проект строительства парка готов. В нем учли все пожелания местного населения. По поручению губернатора Дениса Паслера средства в мэрию уже поступили. В июле намерены провести конкурс на технический проект.

Добавим, общественная территория победила в рейтинговом голосовании проекта «Комфортная городская среда», и благоустройство парка запланировано на 2021 год.

Публичные слушания по проекту благоустройства должны были состояться 19 июня, но их отменили из-за неблагополучной эпидобстановки. Напомним, жители зауральной части муниципалитета записали видеобращение к президенту. Инициативная группа от имени местного населения просит Владимира Путина помочь со строительством парка, считая, что чиновники откладывают проект в «долгий» ящик.

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