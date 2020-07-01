Берн, , 18:26 — REGNUM За истекшие сутки в Швейцарии было выявлено 137 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июля сообщили в швейцарском Федеральном офисе общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране в настоящее время составляет 31 851.

Кроме этого, указывается, что за сутки в Швейцарии умер от COVID-19 один пациент и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 1685.

Также сообщается, что за последние 24 часа в стране было проведено 11 264 теста на коронавирус, а их общее число составляет 583 928.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля министерство здравоохранения Омана сообщило, что за минувшие сутки на территории султаната было выявлено 1124 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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