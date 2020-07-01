Ульяновск, , 18:04 — REGNUM В Ульяновской области к 15 часам явка на голосовании по поправкам к Конституции России составила 48,8%. Такие данные опубликованы на портале «ГАС-Выборы» по состоянию на 17:56 (мск).

До основного дня голосования (с 25 по 30 июня) в Ульяновской области свой выбор сделали 42,2%. Сегодня, 1 июля, к полудню выполнили гражданский долг 45,53% избирателей, к 15:00 часам проголосовали 48,8% избирателей.

Согласно представленным данным, активнее всего голосуют в Сурском районе, где явка составила 83,98%, также в числе лидеров — Николаевский и Павловский районы, где проголосовало по 81,18% избирателей.

Минимальная явка зарегистрирована в Заволжье в Ульяновске, где на избирательные участки к 15:00 пришли 32,17% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проголосовать по поправкам в Конституцию России можно на 988 избирательных участках. Также сделать свой выбор можно в участках вне помещений. В регионе задействовано более 8,5 тыс. членов комиссий и свыше 4,5 тыс. региональных общественных наблюдателей.

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