Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM Органы правопорядка займутся провокаторами, которые пытались сорвать голосование по поправкам к Конституции в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

30 июня жителям города звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками больниц, и убеждали оставаться дома из-за якобы обнаружившихся случаев заболевания COVID-19 по соседству с горожанином.

«Вся эта негативная информация влияет на жителей, хотя ранее люди были настроены позитивно», — сетуют в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Александр Высокинский призвал горожан не поддаваться на данные провокации.