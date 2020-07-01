Ульяновск, , 17:48 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрировано ещё четыре летальных исхода от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 1 июля, в регионе с начала пандемии официально подтверждено 5888 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 108. За сутки выписаны в связи с выздоровлением 152 пациента, всего в Ульяновской области 3155 человек переболели COVID-19.

В регионе зарегистрированы ещё четыре летальных исхода в результате заболевания COVID-19, всего с начала пандемии умерли 43 человека.

Ранее министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило, что в регионе дополнительно выделено 10 млн рублей для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на закупку медицинского оборудования, медикаментов, оплату временного жилья для медиков, работающих с больными COVID-19.