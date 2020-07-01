Оренбург, , 18:03 — REGNUM Жители южной части Оренбурга записали видеообращение к Владимиру Путину. Инициативная группа просит помочь оказать содействие в строительстве парка в зауральной части города, поскольку люди устали безрезультатно обращаться к местной власти.

Стоит отметить, что вопрос строительства парка ставился на голосование и проект одержал победу в конкурсе в рамках городского благоустройства. Однако был снят с повестки из-за коронавируса. Новой даты обсуждения проекта не объявили.

Жители Южного микрорайона сетуют на то, что чиновники игнорируют развитие зауральной части муниципалитета. Здесь нет скверов, парков, спортивных площадок, существует дефицит тротуаров. Однако строят многоэтажные жилые дома. «Южный, как нелюбимая падчерица, у администрации города», — жалуются жители.

По их словам, ранее население обратилось к губернатору, подписи под обращением поставили 5 тысяч человек, но вопрос с благоустройством городской среды с мертвой точки не сдвинулся, а обращение осталось без ответа. Между тем, строится парк «Березки», который в конкурсе остался позади проекта благоустройства парка в Южном.

Инициативная группа заявила, что своими силами пытается сделать жизнь комфортной, сажая деревья, благоустраивая территорию, но построить парк стоимостью 200 млн рублей — не в силах.

«Владимир Владимирович, помогите построить нам парк», — попросили взрослые и дети в финале обращения.

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