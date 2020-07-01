Чебоксары, , 17:43 — REGNUM В Чувашии зарегистрирован ещё один летальный исход от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

По информации на 1 июля, в Чувашии официально подтверждено 5134 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 58. В том числе за сутки выписаны в связи с выздоровлением 20 пациентов, всего в республике 2920 человек переболели COVID-19.

Зарегистрирован ещё один летальный исход в результате заболевания COVID-19, всего с начала пандемии умерли 32 человека.

Отметим, что в Чувашии три больницы, где оказывается помощь пациентам с коронавирусом, получили от фонда развития «Перле» 20 аппаратов для лечения самостоятельно дышащих пациентов, состояние которых требует подачи дыхательной смеси газов с высокой скоростью потока. Для приобретения медицинского оборудования в фонд перечислено около 8 млн рублей.