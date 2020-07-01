Псков, , 17:47 — REGNUM С 3 июля прихожанам и туристам разрешат посещать храмы и монастыри Псковской области. Кроме того, по их территории можно будет водить экскурсии, но с соблюдением определенных правил. Об этом 1 июля сообщили в Псковской епархии.

Псково-Печерский монастырь Псковская епархия

Начиная с ближайшей пятницы, с соблюдением требований Роспотребнадзора паломники и туристы смогут посещать монастыри и храмы Псковской епархии. Также, разрешено проводить индивидуальные и групповые экскурсии в количестве не более 10 человек. Однако экскурсанты должны соблюдать дистанцию между друг другом не менее 1,5 метра, а в случае невозможности соблюдения дистанции — с обязательным ношением медицинских масок.

«На монастырской территории одновременно может находиться не более четырех групп. Решением руководства монастыря количество групп, одновременно находящихся на территории, может быть уменьшено», — отметили в епархии.

Внутри помещений разрешается проведение индивидуальных и групповых экскурсий в количестве не более пяти человек с соблюдением социальной дистанции между паломниками и туристами не менее 1,5 метра и обязательным ношением медицинских масок.

«Общественные богослужения внутри храмов возобновляются при наличии масок и соблюдением социальной дистанции в два метра, — говорится в сообщении. — В тех храмах и монастырях, где количество прихожан не позволяет соблюдать социальную дистанцию внутри, богослужения продолжают совершаться на прихрамовой территории с соблюдением социальной дистанции в два метра. В таком случае наличие масок не обязательно».

При этом храмы продолжают оставаться открытыми для индивидуальной молитвы. Во внебогослужебное время в храмах могут находиться не более пяти прихожан при наличии медицинских масок и соблюдении необходимой социальной дистанции в два метра.

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