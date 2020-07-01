Симферополь, , 17:35 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть об идее возвращения полуострова в состав украинского государства. Об этом 1 июля он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Аксенов напомнил Зеленскому о том, что в соответствии с новыми поправками к Конституции России, которые будут приняты по итогам голосования граждан, отчуждение территорий страны запрещено.

«Теперь запрет отчуждения российских территорий еще и гарантирован поправкой к Конституции РФ, за которую сегодня голосуют крымчане», — отметил Аксенов.

Глава Крыма выразил уверенность в том, что Зеленский понимает невозможность возвращения полуострова в состав Украины, однако вынужден играть по «сценарию западных режиссеров».