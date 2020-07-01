Белгород, , 17:36 — REGNUM По данным Центризбиркома, 1 июля явка на голосование по внесению изменений в Конституцию РФ на 15:00 в Белгородской области составила 72,72%. Данные поступили в ГАС «Выборы».

По-прежнему, наиболее активно голосование проходит в Ивнянском районе, там уже сделали свой выбор 90,10% избирателей. Не спешат на участки жители Белгорода — в областном центре явка составила 61,84%, это самый низкий результат в регионе.

В Белгородской области работают 22 территориальные избирательные комиссии.