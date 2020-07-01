Белград, , 17:32 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявлено 272 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались четыре пациента. Об этом 1 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 14 836.

Отмечается, что число летальных исходов вследствие заражения коронавирусом в Сербии составляет 281.

Напомним, 1 июля официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN сообщила, что в стране за последние 24 часа от COVID-19 скончался 141 человек, в результате чего общее число смертей достигло 10 958.

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