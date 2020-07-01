Москва, , 16:55 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев прокомментировал для ИА REGNUM ход основного дня голосования по поправкам к конституции.

«Количество нарушений в процессе голосования минимально. Проголосовали десятки миллионов человек, и при этом выявлено всего 27 нарушений, и даже несчастный «Голос» не может ничего найти. Они пытаются спровоцировать людей, отправляются на участки скандалить, чтобы их выгнали, но найти ничего не могут. Пытаются организовать какие-то фейки, но в очень маленьких количества. так что это никак не повлияет на общее настроение. Везде огромное количество наблюдателей, голосование организовано очень хорошо», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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