Казань, , 16:54 — REGNUM В Татарии в основной день голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ скорая помощь работает в режиме повышенной готовности. Однако пока на избирательные участки «неотложку» не вызывали, сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, в указанном режиме при поступлении вызова с участка для голосования скорая помощь отреагирует максимально оперативно. У медиков есть полный список избирательных участков.

«Ситуацию мы контролируем. Но более полные результаты будут позже, потому что мы собираем информацию со всей республики», — цитирует представителя минздрава «Татар-информ». Жаворонков добавил, что речь идет не только о Казани, но и о Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и других населенных пунктах.

Он уточнил, что термометрию бесконтактным способом на участках проводят волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, к полудню явка в Татарии составила 74%, на избирательные участки пришли 2,18 млн жителей республики.