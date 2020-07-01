Ульяновск, , 16:53 — REGNUM В Ульяновской области проголосовать по поправкам в Конституцию России можно на 988 избирательных участках. Об этом сообщает региональный ЦИК.

По данным ведомства, с 25 по 30 июня свой выбор сделали 413 657 граждан, явка составила 42,2%. Сегодня, 1 июля, на 12:00 мск в голосовании приняли 447 435 граждан, что составляет 45,53% от зарегистрированных избирателей.

В избиркоме напоминают, что голосование проводится как на стационарных участках, так и вне помещения для голосования. Всего в регионе работают 988 избирательных участков, в том числе в Ульяновске на 132 участках используют комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017. На 36 участках в областном центре организовано видеонаблюдение, веб-камеры установлены во всех 29 территориальных избиркомах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, для голосования в Ульяновской области задействовано более 8,5 тыс. членов комиссий и свыше 4,5 тыс. региональных общественных наблюдателей. С учётом эпидемиологической ситуации, помимо средств индивидуальной защиты (которыми обеспечены члены избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские), каждые два часа помещения дезинфицируются. Кроме того, члены избиркомов дополнительно оснащены защитными экранами.

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