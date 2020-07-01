Москва, , 16:52 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано восемь авиарейсов. Об этом в среду, 1 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:49 мск в аэропорту «Шереметьево» был задержан один рейс, еще два отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве сообщил, что в столице в ближайшие пять дней температура поднимется до показателей выше нормы.

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