Москва, , 16:47 — REGNUM Известный советский и российский актёр Виктор Проскурин, скончавшийся 30 июня в больнице, страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Об этом «Комсомольской правде» рассказала его жена Ирина Хонда.

По ее словам, у 68-летнего артиста случился очередной приступ. В больнице, куда направили Проскурина, ему помочь не смогли.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля жена актёра Ирина Хонда сообщила на своей странице в Facebook, что на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Виктор Проскурин.

Читайте также: Умер актёр театра и кино Виктор Проскурин