Саранск, , 16:44 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15:00 мск в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 76% избирателей республики. На участки пришли 456 834 жителя региона, сообщает ИА REGNUM.

Среди лидеров по явке Атюрьевский район — 90,18%, Атяшевский район — 88,55% и Дубенский район — 88,38%.

В ЦИК Мордовии полагают, что высокая активность избирателей связана с продолжительным периодом, в который можно выразить свое мнение, а также с тем, что у людей есть возможность в спокойной и безопасной обстановке сделать свой выбор.

По словам замглавы центризбиркома республики Нины Чудаевой, жители Саранска голосуют более активно по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. Так, в Ленинском районе на избирательные участки уже пришли 63,85% голосующих, в Октябрьском районе — 65,17%, в Пролетарском районе — 65,63%.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия традиционно активно участвует в выборах различных уровней. По данным ЦИК России, на 30 июня в республике проголосовало 56,6% избирателей, что является одним из самых высоких показателей по Приволжскому федеральному округу.