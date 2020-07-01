Бишкек, , 16:43 — REGNUM В течение последних десяти дней в столице Киргизии зафиксирован резкий рост количества случаев заражения и смертей от коронавируса. Об этом сегодня, 1 июля, на брифинге заявил мэр города Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, 22 июня в столице за сутки выявили 82 заразившихся, а 1 июля — уже 195. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось до 21.

Градоначальник отметил, что больше всего заразившихся столичных жителей выявили в Ленинском районе — 725 человек. Затем следуют Октябрьский район — 466 человек, Первомайский район — 446 человек и замыкает список Свердловский район — 355.

Также Суракматов пообещал наказать руководителей районных администраций за то, что среди 2 292 выявленных в столице Киргизии случаев заражения коронавирусом более половины приходится на государственных и муниципальных служащих.

ИА REGNUM напоминает, что за время пандемии в Киргизии выявлено 5 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки — 439.

За все время умерло 62 жителя республики, у которых был диагностирован COVID-19. Из них за минувшие сутки — пятеро.

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