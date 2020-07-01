Бишкек, , 16:41 — REGNUM У 70% пациентов, лечащихся от коронавируса в Национальном госпитале, в Национальном центре фтизиатрии, в столичной больнице №1 и в железнодорожной больнице, болезнь протекает в тяжелой форме. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Киргизии Мадемин Каратаев.

По его словам, в настоящее время в целом по республике госпитализировано 750 киргизстанцев, заболевших COVID-19. Из них 19 находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что на домашней изоляции находятся 2 480 жителей Киргизии, у которых диагностирован коронавирус, но болезнь проходит в бессимптомной форме.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 1 июля в Киргизии выявлено 5 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки — 439.

Всего выздоровело и выписано из больниц 2 443 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Умерли от спровоцированных коронавирусом осложнений 62 жителя республики. Из них за минувшие сутки — четыре в столице Киргизии и один в Нарынской области.

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