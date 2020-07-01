Чебоксары, , 16:39 — REGNUM В Чувашии на 15:00 проголосовало 59,64% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные региональный ЦИК.

Согласно представленной информации, самая высокая активность избирателей отмечена в Яльчикском районе, где на 15:00 своё мнение выразили 95,19% избирателей. Далее идут Красноармейский район (проголосовало 94,14% избирателей) и Шемуршинском районе (90,45%). Пятёрку лидеров по явке замыкают Батыревский и Алатырский районы, где проголосовало соответственно 98,98% и 88,84%.

Самая низкая активность зарегистрирована в Чебоксарах: в Калининском районе на избирательные участки пришли 40,87% избирателей, в Ленинском районе — 43,35%, в Московском районе — 44,6%. В Новочебоксарске явка на 15:00 часов составила 45,18%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работают 1162 избирательных участка. Голосование организовано с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: применяются дезинфицирующие средства, измеряется температура, участникам голосования выдаются индивидуальные защитные маски и перчатки.

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