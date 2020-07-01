Саратов, , 16:33 — REGNUM В социальных сетях жители Саратова делятся впечатлениями об организации процедуры голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Саратовцы публикуют фотографии с избирательных участков, а также показывают собственные заполненные бюллетени.

Так, в комментариях в одной из социальных сетей главы Саратова Михаила Исаева один из пользователей рассказал, что голосовал на участке в школе №95.

«И температуру померили, и антисептиком побрызгали руки, и маски дали, и перчатки, и развели по комнатам, чтоб не было скопления! Очень все уважительно, спокойно, современно, позитивно», — отмечает подписчик главы города.

ИА REGNUM напоминает, по данным на 15:00 по местному времени в регионе приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ 1,356 млн избирателей. Явка составила 72,18% с учетом предварительного периода с 25 по 30 июня.