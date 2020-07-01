Москва, , 16:21 — REGNUM Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню, связавшись с нею от имени живущего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина. Запись опубликована на YouTube-канале Vovan222prank. Во время телефонного звонка мужчина, представившийся Евгением Чичваркиным, попросил женщину с голосом Виктории Бони сделать ролик по поводу внесения поправок в Конституцию. «Мы готовим такую глобальную кампанию по поводу поправок в Конституцию. У нас известные люди записывают ролики про то, что они не поддерживают эти поправки. Хотелось бы, чтобы ты тоже, если есть возможность, поучаствовала», — предложил мужчина. Он добавил, что «нужно записать ролик «Нет поправкам в Конституцию».

«Ты, наверное, слышала, что полностью переходит государству вся власть, соответственно, там контроль огромный. Я слышал, что ты по поводу чипирования заявляла… 5G-вышек», — заметил участник разговора. Автор

Позже он добавил, что у него «под это есть еще бюджет». Девушка сообщила, что фото обойдется в €5 тыс., видео — €7,5 тыс. «Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет», — сказала она. Мужчина предложил €10 тыс.

«Ну, если за десять пришлете, буду рада. Ты мне пришли текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже, когда будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда», — решила девушка.

Сама Виктория Боня позже записала видео в Instagram, отметив, что видит «огромное количество вопросов насчет пранков». Она пояснила, что четыре недели назад выложила видео, где заявила, что считает поправки к Конституции «издевательством». Боня подтвердила, что после этого ей позвонил «некий бизнесмен». По ее словам, мужчина заявил, что согласен с нею и попросил ее высказать свою позицию в Instagram. Она подтвердила, что назвала ему расценки за посты, а тот предложил ей €10 тыс. Боня пояснила, что не отказывается от высказанных ею ранее слов и будет «всегда стоять на своем».

«Если вам предлагают за то, что вы мыслите так, как вы мыслите, заплатить — почему нет?» — сказала девушка.

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