Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM В нескольких крупных городах Ленинградской области, а также в Лужском психоневрологическом интернате (ПНИ) вновь отмечен рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 53 новых случая инфекции. Таким образом с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4473 человека.

Новые случаи выявлены в 14 из 17 районов региона, при этом наибольшее число заболевших обнаружено в крупных населенных пунктах: Всеволожск и Выборг (по 5), Тихвин (4), Кудрово и Кириши (3), Щеглово, Старая, Сланцы и Саперное (2). Также новые зараженные выявлены в Лужском ПНИ, там коронавирус подтвердили у еще семи пациентов. Напомним, ранее там было выявлено 30 заболевших.

Помимо этого, единичные случаи заражения зафиксированы в населенных пунктах: Волосово, Торосово, Сясьстрой, Щеглово, поселок имени Свердлова, Хапо-Ое, Рахья, Екатериновка, Светогорск, Поляны, Гатчина, Пудомяги, Коммунар, Ополье, Кировск, Отрадное, Лодейное Поле, Луга, Сосново и Тракторное.

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