Тегеран, , 15:59 — REGNUM В Иране за последние 24 часа от COVID-19 скончался 141 человек, в результате чего общее число смертей достигло 10 958. Об этом 1 июля сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Садат Лари отметила, что за прошедшие сутки в стране выявили 2 549 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Таким образом, отметила она, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 230 211.

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля в пресс-службе белорусского министерства здравоохранения сообщили, что в Белоруссии число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 62 424.

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