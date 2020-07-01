Пенза, , 15:53 — REGNUM По состоянию на 12:00 мск в Пензенской области в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ приняли участие 69,14% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Наиболее низкую активность демонстрируют жители Заречного, явка составляет 53,52%, в Пензе показатель участия избирателей в голосовании варьируется от 55,45% до 59,72%. Максимальное число избирателей уже выразили свое мнение по поправкам в Никольском районе — 88,54%, в Шемышейском районе — 84,87%, в Малосердобинском районе — 84,48%.

В показателях явки уже учтены избиратели, которые проголосовали в предварительный период — с 25 по 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенская область была в числе лидеров по числу участников голосования в предварительный период. По данным ЦИК России, здесь до основного дня голосования уже выразили свое мнение 55,9% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.