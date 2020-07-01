Ижевск, , 15:35 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15:00 по местному времени на избирательные участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ пришли 51,26% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей. В голосовании приняли участие более 602,8 тыс. жителей республики, сообщила зампредседателя ЦИК республики Жанна Дворцова.

Самая низкая явка наблюдается в Ижевске — от 37,6% до 40,96%, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Максимальную активность демонстрируют жители Алнашского района — 76,52%, Дебесского района — 76,06%, Граховского района — 75,97%, Киясовского района — 74,42% и Глазовского района — 74,4%.

«Нарушений нет, жалоб нет, все в текущем режиме, происшествий тоже не было», — уточнила Дворцова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам предварительных дней голосования в Удмуртии приняли участие в избирательном процессе более 415 тыс. жителей республики. Всего в Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июня проголосовали более 11 млн человек.