Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Сады, парки и скверы Петербурга, закрытые днем 30 июня во время приближения штормового фронта, оставили под замком как минимум до 2 июля. Об этом сообщили в среду в городском комитете по благоустройству.

Причиной стал неблагоприятный прогноз погоды: ожидаются порывы ветра до 17 м/с и дожди.

Городские службы подсчитали ущерб от непогоды в предшестующие сутки. На подведомственных комитету по благоустройству территориях упали 57 деревьев, 18 из них — на проезжую часть.

Ранее в МЧС сообщили, что было повреждено пять автомобилей, пострадали четыре человека, их доставили в больницы.

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«Специалисты садовых предприятий проводят распил и вывоз поврежденных непогодой деревьев», — отметили в Смольном.

Там рекомендуют жителям и гостям города быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.

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