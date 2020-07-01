Саранск, , 15:21 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12:00 мск на избирательные участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ пришли 75,17% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

На выборах всех уровней республика традиционно является лидером по активности участия граждан в голосовании.

Максимальная явка наблюдается в Инсарском районе — 87,56%, в Старошайговском и Атюрьевском районах — 87,41%.

Наименее активно участвуют в голосовании жители Саранска и Рузаевки — показатель варьируется от 61,01% до 62,84%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков говорил, что этим голосованием страна выбирает путь на много лет вперед.

«Права граждан, в целом, были закреплены и раньше, но теперь они более конкретные. Речь идет об индексации пенсий, о том, что зарплата не может быть ниже величины прожиточного минимума. Это очень важно, что ежедневная жизнь человека определяется Конституцией», — считает глава Мордовии.