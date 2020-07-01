Киев, , 15:18 — REGNUM Кабинет министров Украины сегодня, 1 июля, одобрил штрафы за пребывание граждан в общественных зданиях и транспорте без защитных масок во время карантина.

Соответствующее решение принято в рамках заседания правительства единогласно, передает корреспондент ИА REGNUM.

Штрафы установлены как для физических, так и юридических лиц. Проект постановления разрабатывало министерство юстиции.

«Ответственность юридических лиц — собственников соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать таких граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок», — уточнил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, для физических лиц штрафы будут сравнительно небольшие, а для юридических — от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн.

ИА REGNUM напоминает, что до этого на Украине могли оштрафовать за нарушение карантина, однако законодательство на этот счет было выписано так расплывчато, что большинство дел рассыпались в суде.