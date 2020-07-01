Архангельск, , 15:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 116 человек. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 5790.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, 45 новых случаев заражения выявили в областном центре, 40 — в Северодвинске. Число носителей опасной инфекции продолжает расти в Новодвинске, Коношском, Приморском, Устьянском и Верхнетоемском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области продлили действие режима повышенной готовности до 7 июля.