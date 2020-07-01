Йошкар-Ола, , 15:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12:00 мск на избирательные участки для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ пришли 52,39% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

Традиционно, наиболее низкая явка регистрируется в Йошкар-Оле — от 37,23% до 38,76%, в Волжске в голосовании приняли участие 49,56%, в Козьмодемьянске — 50,05%.

Максимальное число избирателей уже проголосовали в Волжском районе — 77,73%, в Юринском — 73,9%, в Килемарском районе — 73,32%.

Напомним, данные указаны с учетом избирателей, проголосовавших в предварительный период с 25 по 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике работают 533 участковых избирательных комиссии, включая 13 — в местах временного пребывания граждан. В работе комиссий принимают участие более 5 тыс. человек, безопасность обеспечивают около 1,3 тыс. полицейских. Голосование завершится в 20:00 мск.