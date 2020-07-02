Красногорск, , 00:02 — REGNUM Учреждения культурно-массового досуга со 2 июля возобновляют свою работу в Подмосковье. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы. При этом в помещении одномоментно могут находиться группы численностью не более 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области вновь разрешили проводить спортивные мероприятия.

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