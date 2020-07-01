Мыски, Кемеровская область, , 14:56 — REGNUM Мобильный COVID-госпиталь открылся на территории Мысковской городской больницы. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своём Instagram.⠀«Он сделан на перспективу, в случае увеличения заболеваемостью COVID-19», — уточнил чиновник.

Госпиталь состоит из четырёх палаток на 40 койко-мест. Ещё шесть палаток находятся в резерве. Также в Мысковскую больницу поступили транспортируемые рентгеновские аппараты, аппараты УЗИ, дефибрилляторы и электрокардиографы.⠀На создание госпиталя и закупку аппаратов ушло 33 млн рублей. Средства выделила группа компаний «Сибантрацит».