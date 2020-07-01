Нарьян-Мар, , 14:54 — REGNUM К 15.00 явка на избирательных участках Ненецкого АО составила чуть более 51%. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

В округе зарегистрированы 33 952 избирателя, 1600 из них пришли на участки в первый день голосования по поправкам к Конституции, более ста человек воспользовались услугой голосования дома, почти 300 проголосовали досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасное голосование по поправкам к Конституциии РФ в условиях пандемии коронавируса обошлось НАО в 10,4 млн рублей.