Москва, , 00:10 — REGNUM Со 2 июля в Подмосковье снимаются ограничения на работу туристических агентств. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В то же время на деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов данное решение не распространяется. Им работать пока запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области вновь разрешили работу экскурсий на водоёмах.

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