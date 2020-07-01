Кострома, 1 июля 2020, 14:46 — REGNUM В Костромской области за последние сутки официально выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
В регионе зарегистрировано 2 новых летальных исхода. Таким образом, за весь период эпидемии в области скончался 21 больной COVID-19.
Общее количество инфицированных, включая 965 вылеченных, достигло 1591 человек. Более 500 инфицированных лечатся дома, в стационарах под наблюдением врачей находятся 62 пациента.