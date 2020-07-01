Великий Новгород, , 14:46 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки еще три человека скончались от заболевания COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Общий список жертв на 1 июля составляет 28 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

За сутки в регионе проведено 1086 тестов на коронавирус. Выявлено 47 новых инфицированных вирусом граждан. Общее количество подтвержденных фактов заражения за всё время достигло 2931 случаев.

Продолжается и процесс выздоровления: за сутки в Новгородской области выписали 86 человек, общее количество переболевших — 1321 человек. Под медицинским наблюдением остаются 3371 человек.

Наибольшее число случаев инфекции зафиксировано в Великом Новгороде (1450), Новгородском районе (292), Чудовском районе (251), Маловишерском районе (245). Эти места, а также Шимский район (74 случая) входят в так называемую «красную» зону, с наибольшим уровнем ограничений.

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