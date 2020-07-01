Архангельск, , 14:41 — REGNUM Более 36% из которых уже приняли участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Сегодня, в 8 часов утра свои двери для участников общероссийского голосования открыли 850 избирательных участков. На территории региона было зарегистрировано 897 129 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области в досрочном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие 379 человек.

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