Москва, , 14:40 — REGNUM В России давно следовало принять законопроект об индивидуальных тарифах ОСАГО. Об этом 1 июля в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

Она отметила, что ОНФ уже более двух лет выступает за индивидуализацию тарифов ОСАГО.

«Безусловно, мы поддерживаем это нововведение и считаем, что автогражданка станет с вступлением в силу новых норм станет более справедливой и прозрачной для потребителя. Курс на либерализацию ОСАГО поддерживают все — и страховщики, и граждане. И принять законопроект следовало бы уже давно, но его стоило на наш взгляд, готовить исходя из приоритетов большинства автовладельцев. Потребители всегда ожидали и сейчас ожидают от ОСАГО большей справедливости и прозрачности при изменении правил игры. По данным нашего опроса, 90% респондентов считают, что стоимость ОСАГО должна напрямую зависеть от поведения водителя на дороге», — сказала Лазарева.

По её мнению, платить страховку водители должны так, как они ездят.

«Если водитель не может без риска, то пусть рискует, но знает, что это очень дорогое удовольствие. Градация тарифов этого продукта по утвержденным государством критериям назрела уже давно. Ситуация, когда не самый дисциплинированный водитель с сотней штрафов и пятью авариями, в которых он виновен из-за своего поведения на дороге, платит столько же, сколько, к примеру, добропорядочный и аккуратный пенсионер, который в этих авариях может стать пострадавшей стороной, является крайне несправедливой. Поэтому для условного нарушителя, например, Мары Багдасарян, полис ОСАГО должен стоить в 10 раз дороже. Такие экономические последствия вполне способны дисциплинировать водителей, пренебрегающих правилами», — считает эксперт.

Лазарева рассказала, что для потребителей создан калькулятор, который обеспечит прозрачность продукта и будет стимулировать развитие конкуренции на страховом рынке.

«Потребители должны иметь возможность сравнивать цены, качество услуг. Раньше, к сожалению, этого инструмента практически не было. Были подобные, но об их прозрачности для потребителя, всё же было сложно говорить. Кроме того, теперь обязательно присутствие на экспертизе после аварии страховщика, которому направляется уведомление. На наш взгляд — это логично, поскольку отсутствие уведомления страхового комиссара или другого уполномоченного представителя страховой компании дает повод усомниться в легитимности процедуры и в дальнейшем даёт повод отказывать в страховом возмещении. Прозрачность процесса должна соблюдаться в отношении всех его участников», — пояснила эксперт.

По словам Лазаревой, в 2019 году проводился масштабный мониторинг и опрос среди водителей в 78 регионах, чтобы понять отношение потребителей к реформе. Большинство опрошенных (64,8%) были готовы заплатить за полис на 1 тыс. руб. больше, чтобы в случае наступления последствий при ДТП была возможность получить возмещение до 2 млн руб. на восстановление здоровья и реабилитацию, 35,2% респондентов высказались против. Более 68% автомобилистов поддерживали отмену коэффициентов территории и мощности, а 31,8% — нет.

«Идея реформы «кто как водит, так и платит» воспринята позитивно, что показал наш мониторинг и другие исследования по этой теме. Однако некоторые бонусы для потребителей, которые могли быть включены в закон, к сожалению, так в него и не вошли. Так, по-прежнему сохраняется территориальный коэффициент, который значительно влияет на стоимость полиса в зависимости от места проживания. Поэтому мы констатируем, что ожидания потребителей учтены новой нормой лишь отчасти. Вместе с тем, мы надеемся, что это лишь первый шаг в сторону справедливости и прозрачности этого обязательного для потребителя продукта», — сообщила руководитель проекта ОНФ.