Пермь, , 14:33 — REGNUM В Пермском крае к 15:00 местного времени (13:00 мск) средняя явка граждан на участки для голосования по поправкам к Конституции составила 44,62%. Гражданскую позицию выразили 891 936 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Наибольшую активность по прежнему проявляют жители Косинского и в Кишертского муниципальных округов (69,73% и 67,53% соответственно). В Чернушинском городском округе зафиксирована явка в 66,87%. Пассивно ведут себя жители Александровска (35,57%), Перми (35,96%) и Березников (37,6%).

«Жители Пермского края, которые не имеют возможности прийти на участок, могут самостоятельно, либо через иных лиц до 17:00 1 июля позвонить или другим способом обратиться в участковую избирательную комиссию, сообщив о желании проголосовать. В соответствии с Порядком голосования, им будет обеспечена возможность проголосовать на дому. Голосование будет производиться бесконтактно с полным соблюдением санитарных норм», — подчеркнули в крайизбиркоме.