Мурманск, , 14:30 — REGNUM В Мурманской области за сутки COVID-19 подтвердили у 135 человек, 112 из них — жители областного центра.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы также в Кандалакшском, Печенгском, Ковдорском районах, Североморске и Апатитах.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 5346. 3591 пациент выздоровел.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Мурманской областной больнице скончалась 90-летняя пациентка с новой коронавирусной инфекцией. Ее смерть стала 16-м летальным исходом в региональной статистике по COVID-19.