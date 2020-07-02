Красногорск, , 00:01 — REGNUM Со 2 июля в подмосковных парках возобновляют работу летние читальные залы. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, со 2 июля в регионе разрешается научная деятельность, деятельность по технической инвентаризации недвижимости, а также работа общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области сняли ограничения на съёмки кино.

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