Красногорск,
2 июля 2020, 00:01 — REGNUM Со 2 июля в подмосковных парках возобновляют работу летние читальные залы. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области
Кроме того, со 2 июля в регионе разрешается научная деятельность, деятельность по технической инвентаризации недвижимости, а также работа общественных организаций.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области сняли ограничения на съёмки кино.
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