Красногорск, , 14:11 — REGNUM В Подмосковье снимаются ограничение на отдых граждан на водоёмах. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так с 1 июля в регионе вновь разрешена туристическая навигация на водоёмах, открываются туристские и экскурсионно-прогулочные маршруты. Помимо этого, разрешается фрахтование судов с соблюдением санитарных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области возобновляет работу фитнес-индустрия.

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