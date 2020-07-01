Приштина, , 18:16 — REGNUM Косовский врач-инфектолог Сали Ахмети в интервью для албанского новостного агентства Telegrafi заявил 30 июня о том, что Инфекционная клиника Косово перегружена.

В настоящее время на стационарном лечении в клинике находятся 111 пациентов с COVID-19, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, 66 человек нуждаются в оксигенотерапии и интенсивной терапии.

Ещё 26 человек, нуждающихся в оксигенотерапии, проходят лечение в клинике Пульмонологии и центре спортивной медицины.

Врач призвал граждан Косово к ношению масок и соблюдению физической дистанции: по словам медика, возросшее в разы количество новых случаев заражения коронавирусом существенно осложняет работу медицинского персонала. В настоящий момент ситуация находится под контролем, однако дальнейший рост числа заражения может привести к коллапсу косовской системы здравоохранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово намерено углублять сотрудничество с Венгрией