Красногорск, , 13:56 — REGNUM Фитнес-индустрия Подмосковья с 1 июля возобновляет свою работу. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области от 30.06.2020 № 306-ПГ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Однако в документе предусмотрены определённые требования, вызванные угрозой распространения коронавируса. Так, работа фитнес-центров будет возможна при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области разрешили проводить спортивные соревнования.

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