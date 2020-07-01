Красногорск,
1 июля 2020, 13:56 — REGNUM Фитнес-индустрия Подмосковья с 1 июля возобновляет свою работу. Соответствующая норма прописана в постановлении губернатора Московской области
Однако в документе предусмотрены определённые требования, вызванные угрозой распространения коронавируса. Так, работа фитнес-центров будет возможна при условии их загрузки не более чем на 25% от единовременной пропускной способности.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Московской области разрешили проводить спортивные соревнования.
Читайте развитие сюжета: В Подмосковье сняли ограничения на съёмки кино