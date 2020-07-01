Афины , , 19:08 — REGNUM 1 июля власти Греции открыли региональные аэропорты, часть КПП и портов для въезда туристов из Европейского союза и стран Шенгенской зоны, а также для граждан ряда других стран.

На греческом курорте

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для граждан Северной Македонии границы Греции будут закрыты как минимум до 15 июля 2020 года. Подобное решение греческого правительства связано с тем, что в Еврокомиссии не порекомендовали открытие границ для Северной Македонии в связи с высоким числом выявляемых случаев заражения коронавирусом, сравнимым с итальянским, несмотря на почти десятикратную разницу в размерах населения.

Гражданам Северной Македонии, Албании и Турции проезд на территорию Греции разрешен только в случае крайней необходимости, а также членами семей граждан ЕС, лицам, занятым в сфере здравоохранения, сезонным работникам, транспортным служащим, дипломатам, служащих международных военных сил, гуманитарным работникам, студентам, а также лицам, путешествующим транзитом.

Такой широкий список исключений, тем не менее, преграждает дорогу в Грецию македонским туристам. Ежегодно в соседнюю страну отправляется на отдых до трех миллионов изголодавшихся по морю македонцев. Однако, как ни парадоксально, с каждым годом их число уменьшается, в 2018 году составив около 800 тысяч, а в этом году, похоже, македонские туристы и вовсе будут нежеланными гостями.

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